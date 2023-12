Lucas Beraldo tem 20 anos e desponta como um dos melhores zagueiros formados no Brasil nos últimos anos. Campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, o defensor mostrou estilo e mentalidade compatíveis com um atleta que se projeta para o mercado europeu e futuro da seleção brasileira. Em sua primeira temporada no time titular do São Paulo, Beraldo despertou a atenção do futebol europeu e deve ter o Velho Continente como destino em 2024. O clube do Morumbi admite negociar o atleta desde que receba uma boa quantia em milhões de euros.