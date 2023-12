Os apaixonados por futebol podem esperar muitas emoções em 2024, com opções variadas para acompanhar de perto os maiores campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Brasileirão, Libertadores, Liga dos Campeões e outras competições prometem agitar o mundo da bola. Já tem torcedor com saudades. Além disso, o calendário do próximo ano será especial ao reunir seleções em duelos da Copa América e da Eurocopa, além dos Jogos Olímpicos de Paris.