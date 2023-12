O Olympique de Marselha confirmou sua recuperação nesta quarta-feira (6) ao vencer o Lyon por 3 a 0 em seu estádio, no duelo da 10ª rodada do Campeonato Francês que foi adiado no dia 29 de outubro devido ao ataque com pedras ao ônibus do time visitante, cujo então técnico, Fabio Grosso, sofreu ferimentos no rosto.