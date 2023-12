O Santos vive um dos piores momentos de sua história centenária. Depois de flertar com rebaixamento por seguidas temporadas, o time da Vila Belmiro caiu para a segunda divisão após ser derrotado pelo Fortaleza, por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em dificuldades financeiras, o clube sofrerá uma queda significativa no orçamento em 2024 sem as cotas de transmissão da Série A. Para piorar, o Santos é o primeiro gigante do futebol nacional a sofrer com o novo regulamento da Copa do Brasil e não vai participar do torneio na próxima temporada.