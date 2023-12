Eleito presidente do Santos no sábado, Marcelo Teixeira recebeu uma ligação de Neymar no dia seguinte, domingo, e ficou esperançoso com as palavras que ouviu do ídolo santista. De acordo com o dirigente, o atacante do Al-Hilal deu indícios de que pode retornar em breve à Vila Belmiro, pois pediu para que o número 11 não seja mais utilizada pelo time até que ele volte a defender a camisa alvinegra. O diálogo teve como ponto de partida uma fala de Teixeira, que, logo após ser eleito, disse que o 10 eternizado pelo Rei Pelé só voltará a estampar um uniforme do clube quando o acesso à Série A do Brasileirão for concretizado.