A National Football League (NFL) anunciou nesta quarta-feira que o Brasil e a Neo Química Arena irão receber partida de futebol americano na próxima temporada regular. A informação já havia sendo antecipada nas últimas semanas, com grande expectativa pelos fãs do esporte. O País venceu a concorrência com Espanha para sediar uma partida já em setembro do próximo ano - o país europeu não foi descartado dos planos da liga para 2025 em diante. As franquias que virão para o Brasil ainda não estão definidas, mas o Miami Dolphins é um dos principais interessados. É a primeira vez que um país do hemisfério sul recebe uma partida da liga e o anúncio teve a presença, em videochamada, de jornalistas brasileiros selecionados.