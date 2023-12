Quanto custa o cheiro de Neymar? A pergunta pode ser difícil de responder, mas agora há uma medida. O jogador anunciou parceria com a influenciadora Virgínia Fonseca, sócia da empresa de produtos de beleza WePink. O anúncio foi feito já com o lançamento de um perfume do craque, em uma campanha de Natal da marca.