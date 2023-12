O tenista Rafael Nadal voltou às quadras com derrota na categoria de duplas do ATP de Brisbane, neste domingo, interrompendo um jejum de quase um ano desde a sua eliminação no Aberto da Austrália em janeiro de 2023. Em seu retorno, o espanhol atuou ao lado de Marc Lopez e perdeu o duelo para Max Purcell e Jordan Thompson por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4).