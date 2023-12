Novak Djokovic e Rafael Nadal já treinam em solo australiano. De olho no Aberto da Austrália, as duas lendas do tênis trabalharam pela primeira vez nesta quinta-feira no país do primeiro Grand Slam da temporada. O sérvio, atual líder do ranking, chegou a cidade de Perth no embalo da exibição protagonizada com o espanhol Carlos Alcaraz, na quarta, na Arábia Saudita.