O jovem meio-campista do Bayern de Munique Jamal Musiala, lesionado na coxa esquerda no início de novembro durante uma partida contra o turco Galatasaray, voltou a ser relacionado pelo gigante bávaro para o jogo em Frankfurt contra o Eintracht, no sábado, pela 14ª rodada da Bundesliga, indicou o técnico Thomas Tuchel nesta sexta-feira.