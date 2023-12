No dia em que se completou um ano da morte de Pelé e uma década do acidente de Michael Schumacher, o mundo esportivo foi surpreendido com mais uma notícia triste. Gil de Ferran, bicampeão da Fórmula Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, faleceu aos 56 anos após sofrer uma parada cardíaca. Diversas pessoas e entidades se manifestaram nas redes sociais lamentando o ocorrido.