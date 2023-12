O São Paulo encaminhou um acordo com a Mondelez, conglomerado multinacional de alimentos que é dono de marcas de chocolate como Bis, Sonho de Valsa e Oreo, pela venda do naming rights do estádio do Morumbi. O contrato ainda não foi assinado porque restam detalhes burocráticos para serem resolvidos, mas que não devem inviabilizar o acordo de três anos. O anúncio oficial será feito nos próximos dias.