Morreu, aos 92 anos, Durval de Moraes, o Mão de Onça, goleiro que teve a carreira marcada por sofrer o gol mais bonito de Pelé. Ele foi ídolo do Juventus e defendeu também o extinto Clube Atlético Ituano, São Paulo e Atlético-MG. Durval vivia em Itu, no interior de São Paulo, onde nasceu. Foi na capital paulista, contudo, que o goleiro teve o melhor momento da carreira, quando defendeu o Juventus por dez anos. Ele fez parte de uma geração de ouro do clube da Mooca, junto dos zagueiros Clóvis e Milton Buzetto, o lateral Pando e o centroavante Buzone, que também morreu neste ano.