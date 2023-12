O Milan curou a "ressaca" da eliminação na Liga dos Campeões da Europa com vitória por 3 a 0 sobre o Monza, neste domingo, no San Siro, em Milão, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, diminuiu a diferença em relação aos líderes do torneio, a Internazionale e a Juventude.