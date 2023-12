Eliminado da Liga dos Campeões, após ser superado por Borussia Dortmund e PSG dentro do "grupo da morte", o Milan vai enfrentar o Rennes, da França, por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O confronto foi definido nesta segunda-feira, durante o sorteio realizado pela Uefa para formar as chaves do playoff do segundo torneio de clubes mais importante do futebol europeu. Os duelos, disputados em rodadas de ida e volta, são entre times eliminados da Liga dos Campeões e aqueles que ficaram em segundo lugar nos grupos da Liga Europa.