O argentino Lionel Messi (Inter Miami), o francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e o norueguês Erling Haaland (Manchester City) são os candidatos ao prêmio de melhor jogador do ano que a Fifa irá conceder no dia 15 de janeiro, em Londres, anunciou a entidade máxima do futebol nesta quinta-feira (14).