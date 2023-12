Perto do título do Brasileirão, o Palmeiras mantém a cautela na véspera da rodada final. Mas o lateral-direito Mayke não deixou projetar um feito histórico que poderá alcançar nesta quarta-feira se o time paulista confirmar a conquista do troféu. O jogador poderá se sagrar pentacampeão brasileiro, sendo o primeiro na era dos pontos corridos.