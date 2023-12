Assim que o árbitro apitou o fim do empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, o lateral-direito Mayke se tornou o maior campeão do Brasileirão desde que a competição mais importante do País passou a ser disputada no formato de pontos corridos. Contestado no passado, o atleta é pentacampeão do torneio nacional. Mayke foi duas vezes campeão pelo Cruzeiro, em 2013 e 2014, e agora três pelo Palmeiras, em 2018, 2022 e 2023.