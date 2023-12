Max Verstappen está desfrutando de suas merecidas férias após conquistar o tricampeonato mundial de Fórmula 1 pela Red Bull, acumulando 19 vitórias em 22 provas disputadas. Inclusive, o piloto holandês está no Brasil. Ele marcou presença no casamento do cunhado Nelsinho Piquet nesta quarta-feira, protagonizando momentos que levaram seus fãs à loucura nas redes sociais.