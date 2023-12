Ausente na última convocação da seleção brasileira, de Fernando Diniz, o atacante Matheus Cunha marcou, mas não impediu que o Arsenal vencesse o Wolverhampton por 2 a 1, neste sábado, no Emirates Stadium, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Com isso, a equipe dos brasileiros Gabriel Magalhães, Martinelli e Jesus abriu quatro pontos do Manchester City na liderança do torneio.