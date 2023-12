Em forte preparação para uma "dura" semifinal, o Fluminense vem se ambientando com o clima da Arábia Saudita e com as condições extras que terá na partida de segunda-feira, na qual colocará seu favoritismo em jogo na busca pela final do Mundial de Clubes. Nesta sexta-feira, o volante Martinelli revelou dois problemas a mais para os cariocas em Jedá: o ar seco e a bola mais leve.