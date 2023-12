Ex-jogador do Santos, o atacante do Fortaleza Marinho publicou uma carta aberta na qual pede desculpas pela forma como comemorou seu gol, o primeiro na vitória por 2 a 1 na última rodada do Brasileiro, na quarta-feira, na Vila Belmiro. O Santos acabou, pela primeira vez, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.