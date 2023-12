Eleito presidente do Santos no sábado, Marcelo Teixeira se reuniu nesta quarta-feira com Marco Siqueira, CEO da WTorre, e outros representantes da empresa brasileira de engenharia para garantir a continuidade do projeto da nova Vila Belmiro, costurado durante a gestão de Andrés Rueda, que deixa o cargo em janeiro. Mesmo com planos de levar mais jogos para o Pacaembu e até para outros locais do Brasil onde o clube alvinegro é popular, Teixeira já falava em sua campanha eleitoral que a ampliação do estádio era uma de suas prioridades.