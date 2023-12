Empresário bem-sucedido e atualmente um ex-dirigente vencedor, Marcelo Teixeira resolveu abandonar a 'aposentadoria' do futebol brigando pelo comando do Santos após 15 anos, cansado de tantos vexames. Definindo-se um santista 'doente' e daqueles que não abandona as arquibancadas, ele é o grande favorito na eleição deste sábado, na qual disputa com Ricardo Agostinho, Wladimir Mattos, Rodrigo Marino e Maurício Maruca a preferência de quase 17 mil sócios. Confiante na vitória, o candidato de 59 anos admite que pode novamente investir seu próprio dinheiro no clube e tem diversas ações encaminhadas para recolocar o clube na vitrine nacional, reveladas em entrevista ao Estadão. E nem mesmo a queda à Série B o abala. A ideia é "usar" a passagem pela divisão de elite para mostrar o quão grande é o clube. "Não vou pensar pequeno porque o time caiu."