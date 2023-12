Candidato à presidência do Santos, Marcelo Teixeira já está se mexendo nos bastidores para alinhar um acordo para a construção de uma arena, ao mesmo tempo que planeja uma excursão do clube pelo país, enquanto a Vila Belmiro estiver em reforma. No entanto, a ideia só irá avançar com esse modelo caso o dirigente volte a ser mandatário do clube. Ele disputará a eleição com outras quatro chapas, encabeçadas por Ricardo Agostinho, Wladimir Mattos, Rodrigo Marino e Maurício Marca.