Desde 2012, com o Corinthians, o futebol brasileiro não consegue emplacar um campeão mundial. Flamengo e Palmeiras bateram na trave, mas pararam na superioridade dos clubes europeus. Pentacampeão do torneio com o Real Madrid, o lateral Marcelo vai viver a sua primeira experiência do outro lado, no Fluminense. Realista, o jogador não poupou elogios a Guardiola e colocou o Manchester City como o grande favorito ao título neste ano.