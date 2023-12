O Manchester United entrou no Old Trafford pressionado, viu o Aston Villa abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas conseguiu a virada nesta terça-feira e voltou a triunfar no Campeonato Inglês após duas derrotas e um empate. Com o 3 a 2 na 19ª rodada do campeonato, o time do técnico Erik ten Hag chegou aos 31 pontos, na sexta posição. O adversário permanece com 39, na terceira colocação.