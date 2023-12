Bater o vice-líder Aston Villa por 3 a 2, na terça-feira, e encerrar um jejum de três jogos sem vitória no Campeonato Inglês devolveu a esperança ao Manchester United, mas o constante sentimento de desconfiança que envolve o clube foi reacendido neste sábado, durante derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest, em jogo da 20ª rodada. O resultado adverso no City Ground, casa do adversário, coloca mais dúvidas sobre a continuidade do trabalho do treinador Erik Ten Hag em meio à chegada do bilionário Jim Ratcliffe como novo investidor do clube.