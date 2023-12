Em sua primeira partida após a conquista do Mundial de Clubes, o Manchester City consolidou a freguesia do Everton e venceu por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Atual tricampeão, o time de Pep Guardiola tem 37 pontos contra 42 do líder Liverpool, mas com um jogo a menos.