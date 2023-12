Em mais um jogo emocionante do Campeonato Inglês, o Manchester City virou para cima do Tottenham, chegou a estar duas vezes à frente do placar, mas cedeu o empate por 3 a 3, neste domingo, no Etihad Stadium, pela 14ª rodada. Além de permitir que o Arsenal abrisse três pontos na liderança, acabou sendo ultrapassado pelo Liverpool.