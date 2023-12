Com um gol de calcanhar, marcado nos acréscimos por Luís Muriel, a Atalanta derrotou o Milan por 3 a 2, neste sábado, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Com o revés, o time rubro-negro se mantém com 29 pontos e permanece na terceira colocação da competição.