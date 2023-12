Lucas Moura e Rafinha não participaram da atividade desta segunda-feira, dia de reapresentação após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, e são dúvidas para o duelo com o Flamengo, marcado para as 21h30 de quarta-feira, no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante teve um trauma no tornozelo direito e o lateral sofreu uma lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda.