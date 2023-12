Após abrir mão do esquema com três zagueiros na goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, na última quarta-feira, o técnico Abel Ferreira deve voltar à formação que recolocou o clube na briga pelo título do Brasileirão para o duelo com o Fluminense, marcado para este domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 37ª rodada, graças aos retornos de Gustavo Gómez e Luan ao time titular.