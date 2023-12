Em um jogo eletrizante, com duas viradas, vários golaços e muita emoção, o Liverpool fez dois gols nos minutos finais para derrotar o Fulham por 4 a 3, neste domingo, no Anfield, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, com grande atuação de Alexander-Arnold, autor de dois dos quatro gols da equipe da casa.