O ato de vandalismo praticado por um torcedor do Liverpool contra o ônibus do Manchester United, após o empate sem gols entre os rivais em clássicos disputado no domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, foi condenado pelo time do Anfield, que emitiu uma nota prometendo punir os culpados. O caso ocorreu quando o veículo que levava os jogadores estava a caminho do estádio e foi surpreendido por uma garrafa de vidro atirada em uma de suas janelas, conforme mostra um vídeo que circula nas redes sociais, gravado pela própria pessoa que jogou o objeto.