Dois dos maiores astros da NBA na atualidade, LeBron James e Luka Doncic brilharam na noite desta segunda-feira, mas não conseguiram evitar as derrotas do Los Angeles Lakers e do Dallas Mavericks. LeBron foi um dos principais destaques da rodada ao anotar um "triple-double" no revés dos Lakers para o New York Knicks por 114 a 109, em casa.