A Lazio avançou às quartas de final da Copa da Itália nesta terça-feira, ao vencer o Genoa por 1 a 0, com um gol marcado por Guendouzi, em jogo único válido pelas oitavas, no Estádio Olímpico de Roma. Foi o terceiro triunfo consecutivo da equipe comandada por Maurizio Sarri, após triunfos por 1 a 0 sobre o Cagliari, no Campeonato Italiano, e por 2 a 0 sobre o Celtic, na Liga dos Campeões.