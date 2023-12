O lateral-esquerdo espanhol Jonny Otto foi suspenso até o final de janeiro pelo Wolverhampton, por motivos disciplinares, conforme informado pelo treinador Gary O'Neil na semana passada. Na ocasião, O'Neil não forneceu maiores detalhes, mas o site "The Athletic" revelou, nesta quarta-feira, como foi o dia de fúria do defensor do clube inglês.