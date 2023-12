O Santos continua ativo no mercado e anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral-direito Hayner, o sétimo reforço santista para a temporada 2024. Aos 28 anos, o jogador chega emprestado pelo Azuriz, clube da primeira divisão paranaense, após disputar o Brasileirão pelo Coritiba, e assinará um contrato válido por uma temporada no início de 2024, conforme informado pelo clube.