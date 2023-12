Ouvir perguntas sobre a crise do Manchester United, que tem o técnico Erik Ten Hag com o cargo em risco, é um incômodo para Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, às vésperas do embate deste domingo com o rival. O alemão não gosta de ver seu time sendo colocado como favorito absoluto frente a um adversário tão tradicional, mesmo que a fase de ambos e o histórico dos últimos confrontos sejam argumentos suficientemente justos para atribuir o favoritismo ao time de Anfield.