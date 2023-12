A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes está cada vez mais próxima. Nesta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), o time tricolor entrará em campo diante do Al Ahly, do Egito, em Jeddah, na Arábia Saudita, de olho na grande decisão. Peça importante do time de Fernando Diniz, o atacante Keno conhece o adversário muito bem e animou a torcida ao relembrar o seu retrospecto de quando atuava no Pyramids.