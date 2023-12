Com uma atuação irrepreensível, Kawhi Leonard fez a diferença na vitória do Los Angeles Clippers sobre o Utah Jazz, na madrugada deste sábado, na NBA, ao anotar 41 pontos. O triunfo de 117 a 103 também trouxe uma outra motivação ao time, já que encerrou uma sequência de 11 derrotas seguidas diante do rival.