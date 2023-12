A Juventus venceu a Roma por 1 a 0 neste sábado, no Allianz Stadium, em jogo que fechou a 18ª rodada do Campeonato Italiano, e ficou mais perto da liderança. Agora com 43 pontos, ainda em segundo lugar, diminuiu para dois pontos a distância em relação à líder Inter de Milão, que ficou no 1 a 1 com o Genoa na sexta-feira.