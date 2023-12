As alternâncias no topo do Campeonato Italiano ganharam mais um capítulo nesta sexta-feira. Na abertura da 14ª rodada, a Juventus somou uma dura vitória sobre o Monza, por 2 a 1, no estádio Brianteo, para dormir na liderança. Com o triunfo, chegou aos 33 pontos, diante de 32 da Inter de Milão, que só joga no domingo, diante do atual campeão Napoli, fora de casa.