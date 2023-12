A Juventus deu um importante passo neste sábado para continuar na captura da Inter ao derrotar o Frosinone, fora de casa, por 2 a 1, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe de Turim chegou aos 40 pontos, se mantém na segunda colocação, e agora para torce por um revés do rival de Milão (41) que entra em campo mais tarde para enfrentar o Lecce.