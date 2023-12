No duelo dos atacantes brasileiros no Falmer Stadium, o centroavante João Pedro levou a melhor sobre Richarlison e conduziu o Brighton ao triunfo de 4 a 2 sobre o Tottenham nesta quinta-feira, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Além de sair de campo vitorioso, o jogador revelado pelo Fluminense ainda balançou a rede no confronto ao fazer o segundo e o quarto gols em duas cobranças de pênalti.