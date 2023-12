A torcida do Santos não perdoou o elenco pelo rebaixamento no Brasileirão e causou muitos transtornos na Vila Belmiro após a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, há uma semana. Capitão e um dos líderes do elenco, o goleiro João Paulo quebrou o silêncio nesta terça-feira, pediu perdão e prometeu fazer de tudo para recolocar a equipe na Série A.