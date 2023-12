Após cumprir uma dura suspensão de 25 jogos, Ja Morant voltou com tudo à NBA. Em sua estreia na temporada, ele liderou o Memphis Grizzlies na vitória sobre o New Orleans Pelicans por 115 a 113. O armador marcou a cesta decisiva da partida, no estouro do relógio. Também na noite desta terça, Stephen Curry fez o mesmo no surpreendente triunfo do Golden State Warriors sobre o Boston Celtics.