O Liverpool entrou em campo nesta quinta-feira já classificado para as oitavas de final da Liga Europa, com um time alternativo, e perdeu por 3 a 2 para o Union Saint-Gilloise, no Lotto Park, estádio do adversário em Bruxelas, na Bélgica. O resultado manteve o time comandado por Jürgen Klopp na liderança do Grupo E, com 12 pontos.