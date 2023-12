A Inter de Milão é mais uma potência eliminada da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, mesmo jogando no Giuseppe Meazza, desperdiçou muitos gols, falhou até em pênalti com Lautaro Martínez, e acabou levando a virada na prorrogação do Bologna, por 2 a 1, dando adeus ao sonho de avançar às quartas de final - o Napoli havia se despedido na terça-feira.